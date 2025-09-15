STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, resa annunciata. Gara di Cosenza preparata malissimo, a cominciare da Toscano. Non è così che si fa strada”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi commenta la pessima gara del Catania contro il Cosenza ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’:

“Forse troppi complimenti hanno fatto perdere di vista al Catania quale fosse la mission di questa partita-trappola. La differenza è che il Cosenza si è presentato al campo con il coltello tra i denti, il Catania con le pistole ad acqua. Sugli spalti non c’era praticamente nessuno. La condizione era ideale per dare continuità al cammino entusiasmante tenuto nelle prime tre giornate. Partita preparata malissimo a cominciare dall’allenatore, proseguendo con tutti i calciatori. Un atteggiamento di resa annunciata perchè già dall’inizio della partita si vedeva la differenza tra le due squadre. Il Catania praticamente ha perso tutti i duelli individuali, ed il segreto delle squadre di Toscano è proprio la vittoria di più duelli possibili in tutte le zone del campo”.

“Tanti errori difensivi, a centrocampo e in attacco. La sconfitta è una logica conseguenza, con questa proporzione amplifica gli effetti negativi. Forse è un bene perchè questa settimana è viaggiata su un binario sbagliato. I troppi complimenti che hanno accompagnato i giocatori a Cosenza devono essere totalmente azzerati. Se vuoi vincere il campionato, una prestazione come quella di domenica deve restare figlia unica. Chi ambisce alla promozione diretta non potrà più riproporre prestazioni del genere in nessun modo”.

“Se non puoi vincere devi conservare in qualche modo il risultato positivo, dare continuità. Le grandi squadre devono necessariamente avere queste caratteristiche, altrimenti non fai strada. Di Tacchio? Ha dato subito prova di consistenza e intensità al rientro in campo. E’ una notizia importante, questa, per il Catania nel prosieguo della stagione. Parliamo di un giocatore con più di 300 presenze in B. Jimenez a centrocampo? Esperimento fallimentare. Soluzione che a mio avviso può andare bene in casa per un minutaggio ridotto se devi gestire, ma non dal 1′ a Cosenza contro una squadra che fa del reparto mediano la sua maggior peculiarità. Sei andato chiaramente in sofferenza facendo saltare i collegamenti tra i vari reparti perchè il Catania non ha mai dato l’impressione di essere in controllo della partita”.

“Il Cosenza con Kouan e Langella soprattutto, Contiliano che faceva da raccordo e il movimento di Ricciardi che aiutava i centrocampisti si è poi schierato di fatto con un 4-4-1-1 creando i presupposti per sfruttare il lavoro di Florenzi nella zona morta e di Mazzocchi, che è stato tatticamente determinante. Il Cosenza la gara l’ha vinta lì. Corsie esterne del Catania inesistenti, ma non ha funzionato nulla a parte Lunetta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***