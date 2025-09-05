STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, salto di qualità enorme a centrocampo. Passa dai reparti d’attacco lo sviluppo di questo campionato”

L’analisi del giornalista Alessandro Vagliasindi ai microfoni di Telecolor sul mercato del Catania dopo la chiusura della sessione estiva:

“Se andiamo a dare un’occhiata alla lista dei 23 “calciatori professionisti” presentata dal Catania in Lega, notiamo soprattutto tre interventi in zone del campo in cui il Catania ha fatto un salto di qualità enorme. Mi riferisco a Casasola sulla fascia destra, Donnarumma sulla sinista, Aloi in mezzo al campo, giocatore quest’ultimo che in mezzo al campo abbina dinamismo, tecnica e personalità che sembra già un giocatore di lungo corso del Catania nonostante siano trascorse solamente le prime giornate di campionato”.

“Da rilevare, poi, che metà della rosa della scorsa stagione è stata rinnovata con degli innesti di peso in particolare in attacco, che era il reparto più deficitario lo scorso anno. Ricordiamo che, tolto Inglese, il Catania aveva Montalto e poi ha avuto De Paoli, in buona sostanza un contributo quasi nullo. Quest’anno invece sono arrivati Forte, Caturano, Rolfini e Cicerelli. Questo ragionamento porta a fare una panoramica anche sui tridenti delle squadre che ambiscono alla promozione. Per esempio il Benevento ha aggiunto Tumminello a Salvemini e Manconi, la Salernitana a Inglese e Ferrari ha aggiunto Ferraris del Pescara, il Crotone a Gomez e Murano Perlingieri del Benevento. Secondo me passa dai reparti d’attacco lo sviluppo di questo campionato e, aggiungo, che forse la ricchezza che ha il Catania sulla trequarti con D’Ausilio, Cicerelli, Jimenez, Lunetta e Stoppa credo che nessun’altra compagine del girone ce l’abbia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***