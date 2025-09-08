STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania ha offerto tante facce e panchina con potenziale elevato, Cosenza bel banco di prova”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi commenta la vittoria del Catania contro il Monopoli e, in generale, il positivo avvio di campionato rossazzurro in vista della trasferta di Cosenza. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’:

“La squadra in queste tre gare ha offerto tante facce. Ha sempre saputo ottenere quello che cercava in tre partite completamente diverse l’una dall’altra. Col Foggia è stata una gara sul velluto, satanelli arrivati a Catania con tanti problemi, mentre a Cava si sono verificati alcuni momenti di sofferenza ma poi è venuta fuori la qualità del Catania che ha fruttato i tre punti, invece al cospetto del Monopoli – la squadra più forte delle tre incontrate finora – gol su palla inattiva in un contesto di gara molto tattica, poi capacità di soffrire quando il Monopoli per 20-25 minuti ha tenuto il pallino del gioco nel secondo tempo e capacità di attingere alla panchina un materiale che nessun’altra squadra – se non le altre big Benevento e Salernitana – ha a disposizione”.

“Jimenez a centrocampo nella ripresa? C’era anche la possibilità d’inserire Martic al posto di Corbari, ma Toscano evidentemente vuole anche infondere una mentalità volta a non speculare sul risultato. L’arretramento di Jimenez poteva mettere in difficoltà la squadra per assorbire questo cambio tattico, in realtò ha dato i suoi frutti perchè l’italo-spagnolo è entrato nelle ultime azioni del match con alcuni filtranti che solo lui in questa squadra è in grado di dare. Sono subentrati elementi come D’Ausilio e Lunetta, a conferma di un potenziale difficilmente riscontrabile in tutta la Serie C”.

“Lunetta ha messo la sesta nel momento in cui ha fatto il suo ingresso sul rettangolo di gioco ed è diventato imprendibile, possiede una base atletica impressionante e tecnica, perchè il gol che ha chiuso il tabellino è un pezzo veramente di alta scuola. Ragazzo in costante crescita nonostante non abbia la titolarità in squadra però entra con la testa giusta e soprattutto è già un leader, si fa voler bene dal pubblico, dai compagni di squadra e dall’allenatore”.

“Cosenza-Catania? La tappa calabrese diventa la più difficile per il Catania sia da un punto di vista mentale, perchè oggi il Catania viene visto come il team da battere e quindi tutte le avversarie aumentano le motivazioni, ma anche per la qualità complessiva dell’organico del Cosenza, che vive in un contesto ambientale molto difficile perchè la proprietà è contestata da parecchio tempo e viene da una retrocessione molto cocente ma ha mantenuti in rosa giocatori importanti, vedi Kouan, Florenzi, Mazzocchi e Ricciardi, elementi che in partita secca possono mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia. E’ un bel banco di prova per capire qualcosa in più rispetto al potenziale che il Catania potrà esprimere nel corso della stagione”.

