venerdì, 12 Settembre 2025
HomeCatania NewsSTAMPA NAZIONALE - Mastrorilli (Sky Sport): "Catania, Toscano ha voglia di riscatto"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Catania, Toscano ha voglia di riscatto”

Redazione
By Redazione
0
143

Fiducia nei confronti del Catania di Mimmo Toscano da parte del giornalista Luca Mastrorilli, ai microfoni di Sky Sport, dopo le prime tre giornate di campionato disputate dalla squadra etnea: “L’allenatore rossazzurro Toscano ha voglia di riscatto. L’anno scorso non è andato bene il Catania, c’erano diverse aspettative. Toscano è un tecnico abituato a stare nelle zone altissime di classifica. Grella, Pelligra e la dirigenza si augurano che il 2026 sia l’anno buono per il Catania. Sembra che le premesse ci siano tutte, nel contesto di un girone C che in questa stagione è folle, livellato verso l’alto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO COSENZA-CATANIA: vittoria e gol in rovesciata di Mascara, quel precedente da sogno con Buscè giocatore dell’Empoli
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Pecorino: “Col Palermo un derby per me. Ho avuto la fortuna di giocare nel Catania, ora sogno la A”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web