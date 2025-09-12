STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Catania, Toscano ha voglia di riscatto”

Fiducia nei confronti del Catania di Mimmo Toscano da parte del giornalista Luca Mastrorilli, ai microfoni di Sky Sport, dopo le prime tre giornate di campionato disputate dalla squadra etnea: “L’allenatore rossazzurro Toscano ha voglia di riscatto. L’anno scorso non è andato bene il Catania, c’erano diverse aspettative. Toscano è un tecnico abituato a stare nelle zone altissime di classifica. Grella, Pelligra e la dirigenza si augurano che il 2026 sia l’anno buono per il Catania. Sembra che le premesse ci siano tutte, nel contesto di un girone C che in questa stagione è folle, livellato verso l’alto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***