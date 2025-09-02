STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, Benevento e Salernitana… ne vedremo delle belle, anzi bellissime”

Il portale TuttoC.com, nell’articolo a firma di Nunzio Danilo Ferraioli, fa il punto della situazione sul livello di competitività del girone C di Serie C:

“Il raggruppamento che incute più timore: quello dei calciatori esperti, dei campi infuocati, e delle situazioni ambientali che possono condizionare l’andamento di un match. Ebbene mi verrebbe da dire: tanto tuonò che piovve.Certo sono passate solo due giornate ed è presto per dare giudizi, ma ad ora in vetta ci sono Catania, Benevento e Salernitana. Ah però. Chi lo avrebbe mai detto?Le uniche tre a punteggio pieno, le uniche tre che vogliono vincere il girone senza se e senza ma. Tre compagini che anche nelle ultime ore di calciomercato hanno sparato forte, specialmente nel reparto avanzato”.

“Il Catania nella giornata di venerdì ha ufficializzato Salvatore Caturano dal Potenza, mentre quest’oggi il Benevento ha risposto con Marco Tumminello dal Crotone. La Salernitana, invece, ha preso Andrea Ferraris dal Pescara. Tre colpi importanti, ma soprattutto quella netta sensazione che sarà una vera e propria guerriglia tra queste tre regine del meridione. Pop corn, divano, e tv accesa. Perché le tre regine vogliono la Serie B e faranno di tutto per raggiungerla. Ne vedremo delle belle, anzi bellissime”.

