martedì, 16 Settembre 2025
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, campanello d’allarme o incidente di percorso? Trapani, partenza convincente”

foto Catania FC

Approfondimento sul girone C di Serie C, alla luce degli ultimi risultati maturati nella quarta giornata. Il portale TuttoC, nell’articolo a firma di Marco Pieracci evidenzia come la notizia sia senza dubbio “la brusca e per certi versi inaspettata frenata del Catania, sonoramente sconfitto dal Cosenza in perenne clima di contestazione”. “Le prossime settimane ci diranno se si è trattato di un pericoloso campanello d’allarme da non sottovalutare o solamente di un semplice incidente di percorso”, si legge.

“In ogni caso il raggruppamento meridionale appare come il più competitivo o quanto meno quello con meno risultati scontati, diretta conseguenza di un generale livellamento più spostato verso l’alto dopo l’ultima sessione di mercato. Sorprende solo in parte la partenza convincente del Trapani, almeno per ora tutta un’altra storia rispetto ai tormentati mesi scorsi: l’antipatico segno meno, scomodo retaggio del passato, è già un ricordo sbiadito così come la confusionaria gestione dello scorso anno. Imparare dagli errori commessi (chi non sbaglia?) è sinonimo di intelligenza e da questo punto di vista c’è stato un deciso cambio di passo in sede di costruzione della rosa, anche se i momenti di turbolenza durante il lungo viaggio inevitabilmente ci saranno e bisognerà capire come verranno gestiti”.

