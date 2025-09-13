STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, può essere davvero l’anno buono. Piazza da A per passione e media spettatori”

A proposito delle ambizioni del Catania, il portale specializzato sulle vicende del campionato di Serie C, TuttoC.com, nell’articolo a firma di Luca Esposito si esprime in questi termini: “Si respira un clima di entusiasmo incredibile e contagioso. Oltre 17mila persone per le gare interne, giocatori più rappresentativi che hanno già rinnovato il contratto, una squadra capace di vincere 4-0 col Monopoli anche soffrendo per oltre un’ora. Insomma, non ce ne vogliano le dirette concorrenti ma la sensazione è che possa essere davvero l’anno buono per una società che, pur non avendo vinto nel recente passato, non ha mai smesso di investire e di credere nelle potenzialità di una città che potrebbe fare la sua bella figura anche in A per passione e media spettatori”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***