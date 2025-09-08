STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Jimenez, proposto rinnovo fino al 2028 ma al momento l’entourage dice no”

Kaleb Jimenez deve ancora decidere per bene il suo futuro. Si parla da tempo di un possibile prolungamento contrattuale con il Catania. Mentre la società rossazzurra ha definito le scorse settimane il rinnovo di Emmanuele Cicerelli e, nelle ultime ore, quello di Andrea Dini fino al 2027, la situazione legata al trequartista italo-spagnolo resta incerta. Il suo contratto scade a giugno del prossimo anno. Come riporta TuttoC.com, la volontà del Catania è chiara: il percorso col trequartista dovrà proseguire ed è stata proposta l’intesa fino al 2028. Un’opzione che l’entourage di Jimenez ha però, almeno per il momento, declinato. Se non si trova una soluzione, il ragazzo a fine stagione si libererà a parametro zero.

