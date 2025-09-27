STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Rinnovo Toscano, decisione in parte impopolare ma che fa scuola”

Il portale specializzato sulle vicende del campionato di Serie C, TuttoC.com, illustra il proprio pensiero circa la decisione perfezionata dalla società etnea di rinnovare il contratto all’allenatore Domenico Toscano: “A Catania hanno fatto una scelta in parte impopolare, ma che fa riflettere, rinnovando il contratto all’allenatore dopo la sconfitta pesante di Cosenza e lo scialbo e fortunoso 0-0 col Sorrento. Giusta o sbagliata lo stabilirà il campo, ma è una decisione che fa scuola in questo calcio frenetico, poco equilibrato e in cui tanti parlano di progetto salvo poi stravolgere tutto a settembre e dopo i primi passi falsi. Del resto Toscano è uno che la C l’ha vinta più volte, l’ottima prestazione di Trapani è un punto di ripartenza fondamentale”.

