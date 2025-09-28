STAMPA PUGLIESE: “Barletta, il post Manfredonia potrebbe coincidere con il ritorno di De Rose”

Da qualche settimana si è riaperta la pista che porterebbe Francesco De Rose al Barletta, squadra partecipante al campionato di Serie D girone H. Già nei mesi scorsi il club pugliese aveva manifestato interesse nei confronti dell’esperto centrocampista del Catania. L’ex Cesena, però, ha sempre messo in cima ai desideri la possibilità di proseguire la militanza in un club professionistico. Durante la sessione estiva del calciomercato, tuttavia, non si è sbloccata la cessione di De Rose, rimasto in Sicilia ma fuori dal progetto tecnico.

Negli ultimi giorni la trattativa è ripartita, come confermato dallo stesso presidente del Barletta, precisando che non è un’operazione semplice ma di continuare a lavorare affinchè ci sia un esito positivo. La stampa pugliese, nello specifico la redazione di Telesveva, evidenzia come il post gara di Manfredonia, gara in programma quest’oggi, potrebbe coincidere con il ritorno in biancorosso di De Rose. Qualora il trasferimento si concretizzasse, il giocatore classe 1987 tornerebbe a vestire la maglia del Barletta dopo l’esperienza del 2014/15 in Lega Pro condita da 31 presenze e 2 gol.

