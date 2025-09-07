STAMPA PUGLIESE: “Il Monopoli ha retto finchè ha potuto. Catania, avviso alle dirette rivali”

Vediamo come la stampa pugliese commenta il ko riportato dal Monopoli contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”.

Canale 7 evidenzia come si sia trattato della “pesante prima sconfitta per il Monopoli”. Aggiungendo: “Il passivo si dilata nel finale, quando i biancoverdi stavano provando a ribaltarla e dopo aver avuto tre occasioni clamorose per il pareggio. Ma tant’è, di fronte c’era una squadra forte e sorniona e si sapeva”. Primo tempo nel quale “i biancoverdi hanno fatto tanto possesso palla ma spesso fine a sé stesso”. Nella ripresa il Monopoli all’improvviso “cambia ritmo: dentro Volpe e Longo, con relativo passaggio al 3-4-2-1 (Volpe a sinistra, Fall e Tirelli alle spalle di Longo). Arrivano tre occasioni clamorose con Fall (botta sicura respinta da Dini), Longo che conclude debolmente e Tirelli troppo egoista nella conclusione con Fall e Tirelli liberi. Nel momento migliore il Catania raddoppia: calcio di rigore concesso per fallo di Viteritti su Lunetta e dal dischetto non sbaglia Cicerelli. Nel finale il Catania dilaga con Aloi e poi con Lunetta, entrambe le reti in contropiede per un passivo forse troppo pesante”.

I colleghi di Antenna Sud scrivono: “Finché ha potuto, il Monopoli ha retto. Poi il Catania ha gettato la maschera, tirando fuori il volto della corazzata. Decisamente ampio il divario tra etnei e biancoverdi che, malgrado il 4-0 finale del Massimino, avevano tenuto testa ai siciliani sino al 78′. Il crollo negli ultimi 17′ ha fatto il resto, per quella che rappresenta una brutta battuta d’arresto”. Dal rigore trasformato da Cicerelli, per il Catania “gara in discesa: all’82’ è 3-0, rasoterra di Aloi su cui Piana non arriva, al 95′ il 4-0 finale con Lunetta, bella conclusione a giro. Monopoli fermo a quota 4 punti, Catania a 9 ed a punteggio pieno: le dirette concorrenti sono avvisate”.

