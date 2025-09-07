domenica, 7 Settembre 2025
HomeCatania NewsSTAMPA PUGLIESE: "Il Monopoli ha retto finchè ha potuto. Catania, avviso alle...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

STAMPA PUGLIESE: “Il Monopoli ha retto finchè ha potuto. Catania, avviso alle dirette rivali”

Redazione
By Redazione
0
214
foto Catania FC

Vediamo come la stampa pugliese commenta il ko riportato dal Monopoli contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”.

Canale 7 evidenzia come si sia trattato della “pesante prima sconfitta per il Monopoli”. Aggiungendo: “Il passivo si dilata nel finale, quando i biancoverdi stavano provando a ribaltarla e dopo aver avuto tre occasioni clamorose per il pareggio. Ma tant’è, di fronte c’era una squadra forte e sorniona e si sapeva”. Primo tempo nel quale “i biancoverdi hanno fatto tanto possesso palla ma spesso fine a sé stesso”. Nella ripresa il Monopoli all’improvviso “cambia ritmo: dentro Volpe e Longo, con relativo passaggio al 3-4-2-1 (Volpe a sinistra, Fall e Tirelli alle spalle di Longo). Arrivano tre occasioni clamorose con Fall (botta sicura respinta da Dini), Longo che conclude debolmente e Tirelli troppo egoista nella conclusione con Fall e Tirelli liberi. Nel momento migliore il Catania raddoppia: calcio di rigore concesso per fallo di Viteritti su Lunetta e dal dischetto non sbaglia Cicerelli. Nel finale il Catania dilaga con Aloi e poi con Lunetta, entrambe le reti in contropiede per un passivo forse troppo pesante”.

I colleghi di Antenna Sud scrivono: “Finché ha potuto, il Monopoli ha retto. Poi il Catania ha gettato la maschera, tirando fuori il volto della corazzata. Decisamente ampio il divario tra etnei e biancoverdi che, malgrado il 4-0 finale del Massimino, avevano tenuto testa ai siciliani sino al 78′. Il crollo negli ultimi 17′ ha fatto il resto, per quella che rappresenta una brutta battuta d’arresto”. Dal rigore trasformato da Cicerelli, per il Catania “gara in discesa: all’82’ è 3-0, rasoterra di Aloi su cui Piana non arriva, al 95′ il 4-0 finale con Lunetta, bella conclusione a giro. Monopoli fermo a quota 4 punti, Catania a 9 ed a punteggio pieno: le dirette concorrenti sono avvisate”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Il Catania di oggi è una macchina quasi perfetta”
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Marcolin: “Il mio rapporto con Mihajlovic. Pretendeva sempre tantissimo da se stesso”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web