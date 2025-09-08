STAMPA SALERNITANA: “Catania rullo compressore, granata chiamati a rispondere subito”

La stampa di Salerno spinge affinchè la squadra allenata da mister Raffaele dia una risposta importante all’ottimo avvio di campionato del Catania. Ecco quanto riportano i colleghi di tuttosalernitana.com:

“Il Catania prova a scappare e dopo tre giornate di campionato è l’unica squadra a punteggio pieno. Si ferma il Benevento, che cade sull’ostico campo del Casarano e rimane a sei punti insieme alla Salernitana, che non ha giocato la propria partita contro l’Atalanta Under 23”, si legge. La formazione rossazzurra viene definita “rullo compressore” dopo avere vinto le tre partite finora giocate mettendo a segno undici gol senza subirne: sei al Foggia, quattro al Monopoli e uno alla Cavese. “I granata sono chiamati a rispondere subito per non lasciar scappare la squadra siciliana, che nel prossimo turno sarà impegnata sul difficile campo di Cosenza”. La Salernitana invece se la vedrà “in casa col Sorrento (che nel turno successivo farà visita proprio agli etnei) prima del recupero del match coi bergamaschi”, evidenzia l’articolo di Lorenzo Portanova.

