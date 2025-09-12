STAMPA SALERNITANA: “I granata possono tenere testa al Catania, comunque super favorito”

A Salerno ritengono il Catania favorito per la promozione diretta in Serie B. Tifosi e squadra rossazzurra, ovviamente, pronti a fare tutti gli scongiuri del caso. La stampa salernitana, nello specifico tuttosalernitana.com attraverso l’articolo a firma di Gaetano Ferraiuolo riporta quanto segue:

“La Salernitana (al completo e con la spinta del pubblico anche in trasferta) ha tutte le carte in regola per tenere testa al Catania. Gli etnei sono ovviamente i super favoriti. 3 vittorie nelle prime tre gare, 11 gol fatti e zero subiti, un allenatore in panchina tra i più vincenti in questa categoria e una rosa che, sulla carta, è quantomeno alla pari di Carrarese, Mantova, Juve Stabia, Avellin, Entella e Padova che militano in una categoria superiore. Dini è portiere d’esperienza, Ierardi il centrale difensivo più bravo del girone. Sulle fasce è costante e qualitativa la spinta di Casasola e Donnarumma, con l’argentino che sembrava da un passo dal ritorno in granata prima di un clamoroso dietrofront sul quale non è mai stata fatta chiarezza”.

“Non dimentichiamo altri due ex granata: Di Tacchio, il leone della mediana, e Cicerelli, vincitore del titolo di capocannoniere a Terni e blindato dagli etnei con un immediato rinnovo contrattuale. Lui che fu etichettato dai soliti esperti del web come un “babà di Fabiani” ma che avrebbe meritato una chance in serie A dopo aver vinto la B da protagonista a Salerno. E ancora Forte, Caturano, Aloi, Jimenez, D’Ausilio, più una piazza capace di stracciare ogni record: 12mila abbonamenti sottoscritti e 17mila persone in media in tutte le gare casalinghe. Iervolino prenda nota”.

