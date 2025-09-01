STAMPA SALERNITANA: “Inglese resta a Salerno, ma si era davvero proposto per un ritorno al Catania”

L’allenatore della Salernitana Giuseppe Raffaele commenta così la realizzazione del gol-vittoria di Roberto Inglese a Cosenza: “Parliamo di un calciatore e di una persona straordinaria. Ha un’umiltà difficile da trovare. Sono contento per lui, ha dimostrato di essere un vero capitano. E poi ha finalizzato alla grande l’occasione. Le voci? Possono influenzare, con il mercato aperto tutto è possibile. Abbiamo dato una grande risposta. Ora dobbiamo continuare a lavorare”, le parole del tecnico evidenziate da Liratv.

Sempre a proposito di Inglese, rispetto ai rumors dei giorni scorsi su una possibile richiesta di trasferimento dell’attaccante proponendo il ritorno a Catania o il passaggio al Brescia, i colleghi di tuttosalernitana.com riportano quanto segue: “Quel che conta è che la notizia fosse vera, confermata da Brescia e da Catania, e che Inglese alla fine sia rimasto regalando alla Salernitana tre punti già preziosissimi”. Inglese ha davvero pensato ad un eventuale ritorno nella sponda rossazzurra della Sicilia, ma il Catania si è aggiudicato il bomber Salvatore Caturano completando con soddisfazione il reparto avanzato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***