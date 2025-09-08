STATISTICHE: Catania, l’importanza di andare a segno con più giocatori diversi

Donnarumma (1), D’Ausilio (1), Aloi (1), Ierardi (2), Lunetta (2), Cicerelli (2) e Forte (2). Questi, al momento, i calciatori rossazzurri entrati nel tabellino dei marcatori in campionato. Sette marcatori diversi nelle prime tre giornate. Nessuno ha fatto meglio del Catania o ha anche solo eguagliato il dato rossazzurro nel girone C. Segnale che va ad inserirsi nell’ambito di una filosofia tattica caratterizzata dalla coralità del gioco espresso. Difendere e attaccare in undici allo stesso modo, una mentalità che fino a questo momento ha portato il Catania a non subire alcuna rete, siglandone 11.

Difensori, centrocampisti e attaccanti contribuiscono attivamente allo sviluppo di una manovra che tende ad essere imprevedibile, coinvolgendo la squadra nella sua interezza sia per vie centrali che laterali, su azioni dinamiche e ben costruite ma anche tramite palle inattive, assicurando molteplici soluzioni. Significa che il gruppo è predisposto al sacrificio, c’è applicazione ed affiatamento, la costruzione dell’organico è basata sull’utilizzo di tanti giocatori duttili e aventi caratteristiche diverse, potendo così sfruttare più armi a disposizione nel tentativo di scardinare le difese avversarie.

Qualità, tecnica, estro, fantasia, dinamismo, dribbling, forza e struttura fisica sono capacità ben presenti in questa squadra. Mister Toscano può, di volta in volta, scegliere la soluzione migliore per massimizzare la pericolosità in zona gol e proteggere il più possibile il reparto arretrato quando necessario. Siamo solo agli inizi, c’è ancora tanto da fare lungo il percorso ma il Catania ha già posto le basi per il prosieguo della stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***