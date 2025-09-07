domenica, 7 Settembre 2025
STATISTICHE: gol e assist, Cicerelli non perde il vizio dopo il saluto alla Ternana

foto Catania FC

Aveva completato la stagione passata accarezzando il sogno di portare la Ternana in Serie B. 19 gol e 10 assist (di cui 8 in campionato) non sono bastati affinchè le Fere si aggiudicassero i playoff. La promozione in B avrebbe determinato in automatico il riscatto del cartellino da parte dei rossoverdi. Il destino, però, ha voluto evidentemente che la storia tra Emmanuele Cicerelli ed il Catania avesse ancora un seguito dopo la parentesi rossazzurra del 2024.

Lo scorso anno il Catania, più per questioni di natura economica che tecnica, diede il via libera per la cessione in prestito agli umbri. A stagione conclusa si è concretizzato il rientro alla base, il diesse Ivano Pastore ha convinto il ragazzo ad assumere un ruolo centrale nel nuovo progetto etneo, definendo l’accordo per l’estensione del contratto con il Catania, ora valido fino al 30 giugno 2027. Cicerelli è ripartito alla corte di Mimmo Toscano con 2 gol (potevano essere 3 se non avesse sbagliato il rigore a Cava, ndr) e 2 assist in queste prime gare di campionato. Non male come inizio di questa nuova avventura rossazzurra per Cicerelli, rivitalizzato dalla cura ternana e motivato a proseguire il momento favorevole in una grande piazza, pronto a rivelarsi sempre più determinante per le sorti del Catania.

