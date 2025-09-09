TAVANO (vice pres. Monopoli): “Il Catania otterrà brillanti risultati, abbiamo fatto comunque bella figura sabato”

Vice presidente ed amministratore unico del Monopoli, Paolo Tavano torna sulla sconfitta di Catania, ai microfoni di TuttoC.com: “Difficile raggiungere i risultati dello scorso anno ma noi ci mettiamo passione e cuore, come sempre. Da nove anni facciamo la Serie C, siamo una società virtuosa e senza debiti, inoltre siamo attenti allo sviluppo dei giovani che è particolarmente importante. Il Catania è una società seria, con un presidente virtuoso. Ha costruito una bella squadra che otterrà risultati brillanti in questo campionato. Abbiamo perso 4-0, è vero, però abbiamo preso il primo gol su calcio d’angolo e il secondo su rigore. Sul 2-0 abbiamo provato il tutto per tutto e alla fine gli addetti ai lavori hanno confermato che abbiamo fatto comunque una bella figura”.

