martedì, 9 Settembre 2025
HomeCatania NewsTAVANO (vice pres. Monopoli): "Il Catania otterrà brillanti risultati, abbiamo fatto comunque...
Catania NewsIntervisteLega Pro

TAVANO (vice pres. Monopoli): “Il Catania otterrà brillanti risultati, abbiamo fatto comunque bella figura sabato”

Redazione
By Redazione
0
272
foto monopolicalcio.it

Vice presidente ed amministratore unico del Monopoli, Paolo Tavano torna sulla sconfitta di Catania, ai microfoni di TuttoC.com: “Difficile raggiungere i risultati dello scorso anno ma noi ci mettiamo passione e cuore, come sempre. Da nove anni facciamo la Serie C, siamo una società virtuosa e senza debiti, inoltre siamo attenti allo sviluppo dei giovani che è particolarmente importante. Il Catania è una società seria, con un presidente virtuoso. Ha costruito una bella squadra che otterrà risultati brillanti in questo campionato. Abbiamo perso 4-0, è vero, però abbiamo preso il primo gol su calcio d’angolo e il secondo su rigore. Sul 2-0 abbiamo provato il tutto per tutto e alla fine gli addetti ai lavori hanno confermato che abbiamo fatto comunque una bella figura”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CLASSIFICA MARCATORI: quattro rossazzurri a -2 dall’attuale capocannoniere del girone C
Articolo successivo
MERCATO: rinnovo Jimenez, se ne riparlerà più avanti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web