TOSCANO a Globus Television: “Il ko di Cosenza ci darà una bella svegliata. Col Sorrento altro esame…”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano guarda subito al prossimo impegno con il Sorrento, ai microfoni di Globus Television:

“Cosenza è un ambiente che conosco bene, si compatta ancora di più nelle difficoltà, lo hanno dimostrato anche contro di noi, che eravamo al di sotto di certi livelli per duelli, determinazione, arrivavamo ai 16 metri senza cattiveria. Poi hai preso il gol, hai continuato a non essere determinato. C’è stata una fase che potevi riprenderla sfruttando meglio delle situazioni, in seguito è arrivato il terzo gol. Dobbiamo capire che questo campionato avrà mille difficoltà e noi dovremo essere bravi a superarle”.

“Sembrava dovessimo fare una passeggiata a Cosenza, invece non è così. Sarà un campionato lungo e difficile. Questa sconfitta ci darà una bella svegliata. Quando si vince, è la vittoria di tutti. Quando si perde, perdiamo tutti. Adesso rivediamo con serenità cosa migliorare, pensando alla partita di sabato, perchè si presenta subito per noi un altro esame, un’altra prova, un’altra gara che ti dà la possibilità di capire se la frase che dico sempre ‘O vinci o impari’ serve”.

