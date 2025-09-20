TOSCANO a Telecolor: “C’è stata la risposta sul piano caratteriale. Siamo mancati negli ultimi 16 metri. Infortuni fanno parte del gioco. Valutiamo un eventuale cambio di modulo”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, ai microfoni di Telecolor, commenta il pareggio a reti bianche contro il Sorrento in casa. Queste le parole di Toscano evidenziate:

“Dal punto di vista caratteriale la risposta c’è stata, rimanendo in partita fino alla fine. Perchè poi queste gare rischi anche di perderle. La squadra ha dato tutto, poi potevi fare meglio sicuramente negli ultimi 16 metri dove è mancato il guizzo, la giocata, avremmo dovuto sfruttare meglio le palle inattive, riempire meglio l’area dove i nostri trequartisti a volte non ragionano da attaccanti. Ripeto, ci è mancato il guizzo dopo aver messo lì il Sorrento che si è difeso bene, giocando sempre questa palla lunga sugli attaccanti”.

“Nel secondo tempo abbiamo deciso di tenere i tre attaccanti davanti preferendo giocare con meno uomini in mezzo al campo, abbiamo rischiato pochissimo ma tante volte siamo arrivati al cross e dentro l’area, venendo a mancare però la stoccata vincente. Potevamo fare in questo qualcosa in più. Quando trovi squadre che vanno a battagliare dietro chiudendo tutti gli spazi devi trovare la giocata giusta per sbloccare il match. Siamo anche arrivati 2-3 volte pericolosamente in area. Con Quaini alla fine, con un tiro dalla distanza – abbiamo tirato spesso da fuori -. Non siamo riusciti a trovare il gol, guardiamo avanti. Mercoledì c’è un’altra partita da giocare”.

“Recupero di qualche infortunato? Confidiamo di recuperare qualche indisponibile o qualcuno tra quelli che abbiamo preferito risparmiare oggi, intanto hanno giocato per la prima volta insieme dopo tanto tempo Quaini e Di Tacchio che hanno retto sul piano fisico, soprattutto Quaini. Con Di Tacchio sapevamo di giocarci una staffetta in mezzo al campo. Gli infortuni fanno parte del gioco. Anche altre squadre hanno tanti infortuni. Devi trovare delle soluzioni e non attaccarti alle assenze ma stimolando il più possibile i giocatori a disposizione. Io devo essere concentrato a mettere in campo sempre la migliore formazione per vincere le partite”.

“Donnarumma? Ha accusato un’infiammazione al tendine, non abbiamo voluto rischiarlo. In questo momento dobbiamo rischiare meno possibile e trovare soluzioni. Cambio di modulo? Potremmo anche trovare una disposizione tattica diversa per riempire meglio l’area, essere maggiormente pericolosi in area ma trovando sempre l’equilibrio giusto, che ad esempio a Cosenza non c’era a differenza di oggi che lo abbiamo ritrovato ma dovevamo fare meglio negli ultimi 16 metri”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***