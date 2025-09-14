domenica, 14 Settembre 2025
TOSCANO a Telecolor: “Squadra molle in alcune circostanze, può essere una scoppola importante per rimetterci in carreggiata”

foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, è intervenuto ai microfoni di Telecolor per commentare la disfatta dei rossazzurri sul campo del Cosenza:

“Sapevo sarebbe stata una partita molto insidiosa, conosco l’ambiente e la squadra che avremmo affrontato. Noi siamo stati a volte molli, soprattutto nei duelli, arrivando ai 16 metri con poca convinzione. In un frangente della gara avremmo potuto rimettere in piedi la partita, ma poi abbiamo commesso altri errori. Sono curioso di capire la gestione di un’ammonizione in una circostanza. Bagno d’umiltà? Queste partite servono a stare con i piedi per terra. Chi rimarrà unito nei momenti difficili arriverà lontano”.

“Il recupero di Di Tacchio è un aspetto positivo. Tutti possiamo dare di più. Jimenez? Può fare bene lì, ma con il contributo di tutti i compagni. La squadra intera oggi è andata al di sotto delle sue possibilità. Dobbiamo reagire subito. Non è un problema di condizione fisica. Non abbiamo fatto bene come nelle altre gare disputate, però per noi può essere una scoppola importante per rimetterci in carreggiata. C’è da sudare e battagliare per tutto il campionato. Lunetta? Il ragazzo è sempre disponibile e al servizio della squadra”.

