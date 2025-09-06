TOSCANO a Telecolor: “Tutti si sentono coinvolti. Squadra e tifosi, trasmesso entusiasmo reciproco”

Le parole dell’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ai microfoni di Telecolor dopo la vittoriosa prestazione casalinga contro il Monopoli:

“Abbiamo vinto una partita difficie, insidiosa, contro una squadra organizzata e di qualità che ha idee ed ha cercato di metterci in difficoltà in tutti i modi, ma bravi noi a sbloccarla. Le ammonizioni di Di Gennaro e Corbari nel primo tempo hanno un pò allentato i duelli, noi quando perdiamo qualche duello al cospetto di avversarie che giocano a campo aperto diamo l’impressione di soffrire, ma siamo bravi a farlo. Si stanno trovando tutti bene, e tutti potrebbero giocare dall’inizio. Questo è lo spirito che mi piace, tutti si sentono coinvolti, tutti vogliono dare il loro contributo. Dobbiamo continuare in questo senso, sapendo di migliorare nei duelli e nella qualità delle scelte, sbagliando meno nell’ultimo passaggio ma sono contento per i ragazzi e la gente che ci ha sostenuto fino alla fine, contento dell’entusiasmo trasmesso ai ragazzi e che i ragazzi hanno trasmesso a loro. E’ stata una bella giornata”.

“Caturano? Si sta allenando bene, non deve dimostrare niente a nessuno perchè quello che ha fatto in carriera è sotto gli occhi di tutti. Ha forzato durante l’allenamento ed è andato un attimino in fatica, meglio non rischiare in questi casi. Se c’era bisogno per 10-15 minuti lo avrei inserito allo scopo di dare maggior peso in area ma non è stato necessario, chi è entrato in campo ha fatto comunque bene. Il valore aggiunto è il gruppo, che vedo lavorare con voglia di migliorare settimana dopo settimana a prescindere dal risultato, voglia di centrare un obiettivo comunque. Allenatori che hanno vinto con calciatori che non siano forti non ne conosco, questa è una squadra formata da grandi professionisti con una cultura del lavoro alta, giocatori importanti per la categoria. Ancora sono trascorse solo tre giornate, pensiamo già al Cosenza, sarà un’altra gara importante. Questa partenza ti deve dare consapevolezza e lo spunto per continuare a migliorare”.

