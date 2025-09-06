TOSCANO: “Partita non facile, oggi guardare la classifica non serve. Bisogna andare sempre a mille all’ora”

Al termine della sfida vinta con un roboante 4-0 contro il Monopoli, l’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, esternando le sue sensazioni sul match:

“Una partita che non è stata affatto facile, nonostante il risultato finale. Ci hanno fatto correre tanto, hanno fatto una buona partita. Noi siamo stati bravi a sbloccarla su calcio piazzato. Poi alcune ammonizioni secondo me hanno condizionato l’andazzo del match. I cambi hanno dato qualità e intensità, ci hanno permesso di alzare nuovamente il livello. Una vittoria meritata. Oggi guardare la classifica non serve. Noi dobbiamo trovare sempre spunti nuovi, possiamo sempre fare meglio e continuare a crescere, trovando la costanza nel miglioramento. Questo deve essere il nostro motto”.

“In un paio di situazioni il Monopoli poteva riprendere la partita: secondo me l’ammonizione di Di Gennaro e lo spostamento di Jimenez in mezzo hanno inciso su alcuni equilibri. Mi soddisfa il lavoro dei ragazzi durante la settimana, questo è ciò che mi piace di più. Sono sereno perché vedo che la squadra ha entusiasmo e ha voglia di migliorare. I calciatori sono in una buona condizione fisica, sono tutti applicati. Caturano? Non è ancora al 100%, se la partita fosse stata in bilico avrei pensato ad un suo inserimento. Se perdi l’equilibrio dopo tre partite vuol dire che non hai imparato niente, non credo succederà. Bisogna andare sempre a mille all’ora, appena abbiamo ricominciato a vincere i duelli la sfida si è messa in discesa”.

“Cosenza? Penso già alla prossima, sì. Celli ha avuto un fastidio, non volevamo rischiarlo e per questo non lo abbiamo schierato. In mezzo al campo speriamo di recuperare Di Tacchio, bisogna cercare di superare l’emergenza nel modo migliore possibile. Ogni partita ha una storia a sé, l’importante è restare sul pezzo sempre. Ancora è presto per parlare di vittoria del campionato, non dobbiamo fare questo errore. Pieraccini? Sono di parte, lo conosco da tempo e so quello che può dare: conosco le sue qualità personali e tecniche, è un calciatore da Catania”.

===>>> TOSCANO a Telecolor: “Tutti si sentono coinvolti. Squadra e tifosi, trasmesso entusiasmo reciproco”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***