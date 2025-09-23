TOSCANO: “Rinnovo fa enormemente piacere, la cosa più importante è raggiungere insieme gli obiettivi”

L’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano commenta l’annuncio ufficiale da parte del presidente Rosario Pelligra della estensione del vincolo contrattuale del tecnico del Catania con la società etnea fino a giugno del 2027. Queste le sue parole: “E’ una cosa che fa enormemente piacere. Ne avevamo già parlato in estate, si aspettava solo il momento per ufficializzarla. A dimostrazione della fiducia, della stima reciproca e dell’unità d’intenti nel raggiungere gli obiettivi insieme. Detto ciò sono molto contento perchè legarmi ancora al Catania mi fa davvero tanto piacere. La cosa più importante, però, è raggiungere insieme gli obiettivi”.

VIDEO: le parole di Toscano

https://www.youtube.com/watch?v=AELK5_KcaaE

