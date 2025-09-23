TOSCANO: “Settimana continuativa a Misterbianco. Vogliamo tornare quelli di poco tempo fa, accorciando il ritardo in classifica”

Dopo avere commentato l’ufficialità della notizia del rinnovo contrattuale, l’allenatore del Catania Mimmo Toscano si sofferma in vista del prossimo impegno con il Trapani, alla vigilia del match del “Provinciale”:

“Nell’ottica di giocare su due campi in erba sintetica (Trapani e Cerignola) abbiamo preferito fare una settimana continuativa a Misterbianco, in una struttura che avevamo già preso in considerazione nella passata stagione. Ci siamo trovati bene, per non cambiare superficie spesso abbiamo deciso di fare una settimana intera qui sul sintetico di Misterbianco. E’ un momento in cui devi reclutare tutte le energie fisiche e mentali perchè si potrà lavorare poco. L’aspetto più importante è l’energia mentale che devi recuperare”.

“Quello di Trapani è un derby e bisogna affrontarlo come tale. Affrontiamo una squadra che vive un buon momento ed ha raccolto 11 punti sul campo, noi vogliamo ritornare ad essere la squadra che eravamo tre settimane fa, anche se la gara di sabato dal punto di vista caratteriale non mi è dispiaciuta. Abbiamo qualche punto di ritardo sulla prima in classifica e dobbiamo accorciarlo, per fare questo serve una partita importante nel tentativo di portare a casa i tre punti cercando di mettere in campo la migliore squadra possibile sul piano fisico e mentale. Abbiamo sostenuto la rifinitura stamattina, sono disponibili altre 24 ore per valutare chi sta meglio ed è più pronto per la gara di Trapani”.

VIDEO: le parole di Toscano

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***