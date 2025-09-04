giovedì, 4 Settembre 2025
TOSCANO: venerdì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, venerdì 5 Settembre alle ore 12.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Monopoli, in calendario sabato sera con fischio d’inizio alle ore 20.30 e valevole per la terza giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale. Riflettori puntati sulle insidie della prossima partita e occasione utile per fare il punto della situazione in casa Catania dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato.

