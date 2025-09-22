TRAPANI-CATANIA: arbitra Drigo di Portogruaro. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri in vista della sesta giornata del campionato di Serie C. La partita Trapani-Catania, fissata per mercoledì sera allo stadio “Provinciale” con fischio d’inizio alle ore 20:30, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione AIA di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Simone Della Mea (Udine) e Giovanni Boato (Padova). Quarto ufficiale Enrico Gemelli (Messina). Operatore Football Video Support Mario Chichi (Palermo).

A proposito del sig. Drigo, si registra un precedente con il Catania da Quarto Ufficiale che risale al 5 marzo 2022: rossazzurri vittoriosi per 3-1 al “Massimino” contro il Monterosi, in Serie C, per effetto dei gol di Russini, Biondi e Andrea Russotto per la squadra di Francesco Baldini (di Costantino su rigore la rete ospite siglata nel finale). Anche due precedenti da direttore di gara con gli etnei: Castrovillari 0-2 Catania con gol di De Luca e Russotto, il 5 febbraio 2023 in D, e Catania 1-2 Juventus NG dello scorso campionato di C con Lunetta unico marcatore etneo.

Drigo dirigerà per la prima volta un incontro del Trapani. In più occasioni ha partecipato attivamente a riunioni dedicate agli arbitri, sottolineando “l’importanza delle analisi pre gara, della prontezza, della presenza fisica, della comunicazione verbale e della gestualità, che devono essere sempre unite a una solida conoscenza regolamentare, a una buona condizione atletica e professionalità”. Si tratta del terzo anno per lui in Lega Pro.

Fuori dal campo lavora in qualità di consulente assicurativo, avendo ottenuto diversi riconoscimenti in materia di risparmio, investimento e previdenza. Sul suo profilo LinkedIn scrive: “La passione verso il calcio e l’arbitraggio gioca nella mia vita un ruolo fondamentale. La mia carriera è iniziata nel 2011. In questi anni di gioie e sacrifici mi sono rapportato con molti calciatori, dirigenti, formatori e figure apicali. Questa esperienza mi ha reso l’uomo che sono oggi e mi ha insegnato che nella vita non bisogna mai mollare perché con la dedizione, la perseveranza e la determinazione si può raggiungere qualsiasi obiettivo”.

Passiamo alle statistiche del “fischietto” della sezione veneziana in terza serie. Ha diretto 25 gare ufficiali (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 114 cartellini gialli e 2 rossi. Ha fischiato finora 8 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 13 vittorie per le squadre di casa, 5 pareggi e 7 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Domenica dirigerà la decima partita ufficiale del girone C con un bilancio attuale di 2 vittorie casalinghe, 3 pareggi e 4 successi esterni concedendo 3 rigori.

