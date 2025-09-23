martedì, 23 Settembre 2025
TRAPANI-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Mercoledì 24 settembre il Catania affronterà il Trapani in occasione della sesta giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo stadio “Polisportivo Provinciale”. E’ prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). I possessori di abbonamento potranno, inoltre, assistere alla partita Trapani-Catania su Sky Sport (canale 259), Sky Sport Mix (canale 211) in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball. Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale giovedì 25 Settembre alle 22:15.

