TRAPANI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Lunetta e Forte titolari, Donnarumma in panchina

Le formazioni ufficiali di Trapani e Catania, avversari allo stadio “Polisportivo Provinciale” per la sesta giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta qualche modifica all’undici di partenza rispetto alla formazione scesa in campo contro il Sorrento: Corbari gioca al posto di Quaini, Lunetta rileva Jimenez. Confermato Celli sull’out di sinistra con Donnarumma in panchina. I granata di mister Aronica dovranno invece fare a meno di Vazquez, che non figura neanche in panca.
TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Salines, Negro, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Benedetti (C); Canotto, Fischnaller; Grandolfo.
A disp. di Aronica: Sposito, Ciotti, Pirrello, Motoc, Carriero, Palmieri, Marcolini, Podrini, Ciuferri, Moie.
CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Celli; Cicerelli; Forte, Lunetta.
A disp. di Napoli: Bethers, Bottaro, Allegretto, Donnarumma, Raimo, Quiroz, Quaini, Forti, Stoppa, Jimenez.
