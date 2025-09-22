TRAPANI-CATANIA: match in diretta su Rai Sport

Detto del divieto imposto dagli organi di pubblica sicurezza ai tifosi residenti nella provincia etnea, ci sarà la possibilità di assistere in chiaro alla diretta televisiva della partita Trapani-Catania, in programma mercoledì 24 settembre allo stadio “Provinciale” con fischio d’inizio alle ore 20:30. La Lega Pro ha comunicato, infatti, che l’incontro – valevole per l’andata della sesta giornata del girone C di Serie C – sarà trasmesso da Rai Sport. Il Catania affronterà i granata fuori casa pochi giorni prima di un nuovo impegno esterno sul campo dell’Audace Cerignola.

