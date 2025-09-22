VERSO TRAPANI-CATANIA: sfida che si rinnova. Precedenti al “Provinciale” dagli anni ’30

Il Catania torna allo stadio “Provinciale” di Trapani per affrontare la compagine granata, sei mesi dopo il match di campionato vinto per 0-3 dai rossazzurri con gol di Anastasio, Lunetta e Frisenna. Il confronto mancava dal 2023, il successo di misura a firma di Francesco Catania in Serie D. Quattro anni prima ci fu l’amarissima eliminazione dai playoff di C a seguito dell’1-1 finale (reti di Taugourdeau e Curiale), risultato insufficiente per i rossazzurri allora guidati da Andrea Sottil che all’andata pareggiarono 2-2 tra le mura amiche.

Quello in programma mercoledì sera rappresenta il ventesimo match tra le due squadre in terra trapanese, all’insegna dell’amicizia sugli spalti (tifoserie gemellate). Un derby di Sicilia giocato fin dagli anni ’30 dalla Serie B alla D. La squadra di casa finora si è imposta 9 volte, a fronte di 5 pareggi e altrettanti successi ospiti. Curiosità: nei confronti diretti sia il Catania che il Trapani hanno messo a segno fino a questo momento lo stesso numero di gol (21). Prima della passata stagione, i rossazzurri non vincevano a Trapani dal 18 aprile 1999, in occasione della 30ª giornata di Serie C2 1998-99 (Umberto Brutto nel tabellino dei marcatori): il Catania di mister Piero Cucchi veniva da cinque risultati utili consecutivi.

Catania sempre sconfitto negli anni ’30, vittorioso due volte negli anni ’40: 0-5 datato 10 gennaio 1943 con reti di Colaussi, Romano (doppietta) e Presselli; 2-3 caratterizzato dai gol etnei di Perrone (doppietta) e Prevosti, granata a segno con Giannitrapani e Pedrini, il 15 aprile 1948 (sul neutro di Agrigento). Dopo oltre 40 anni, ritorno alla vittoria per il Catania in Coppa Italia Serie C rifilando uno 0-3 firmato da Di Dio (doppietta) e Ghezzi.

Dal 2014 in poi i confronti più recenti tra le due squadre giocati presso l’impianto ericino. Pirotecnico 2-2 nell’unico precedente disputato in Serie B, il 16 novembre 2014. La doppietta dell’argentino Sebastian Leto consentì agli etnei di pareggiare le reti di Abate e Basso. Le successive sfide al “Provinciale” sono state quasi tutte favorevoli al Trapani: 2-0 nel 2017 firmato Silvestri e Reginaldo, 1-0 nel 2018/19 con gol in rovesciata siglato da Giacomo Tulli. Prima del già citato 1-1 nei playoff, l’1-0 in D ed il ritorno al successo del Catania nello scorso campionato di C.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Trapani: 9

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 5

Gol Trapani: 21

Gol Catania: 21

Prima Divisione 1932-33 Juventus Trapani 3-1 SS Catania

45′ Stoppa (T), 64′ Fallai (T), 80′ Nicolosi rig. (C), 90′ Stoppa (T)

Prima Divisione 1933-34 Juventus Trapani 1-0 SS Catania

25′ Lenzarini

Serie C 1942-43 Juventus Trapani 0-5 AFC Catania

39′ Colaussi, 53′ Romano, 72′ Romano rig., 78′ Presselli, 86′ Romano

Serie C 1946-47 Drepanum Trapani 0-0 Catania

Serie C 1947-48 Drepanum Trapani 2-3 Catania

3′ Giannitrapani (T), 20′ Prevosti (C), 40′ Perrone (C), 53′ Pedrini (T), 75′ Perrone (C)

Serie C 1948-49 Drepanum Trapani 0-0 Catania

Serie C 1974-75 Trapani 0-0 Catania

Serie C 1977-78 Trapani 1-0 Catania

14′ Messina

Coppa Italia Serie C 1989-90 Trapani 0-3 Catania

28′ Di Dio, 50′ Di Dio, 75′ Ghezzi

Coppa Italia Serie C 1997-98 Trapani 2-0 Catania

70′ Gianguzzo, 88′ Gianguzzo

Serie C2 1997-98 Trapani 3-0 Catania

49′ Cataldi, 85′ Mosca, 90′ Gianguzzo

Serie C2 1998-99 Trapani 0-2 Catania

70′ Brutto, 83′ Brutto

Coppa Italia Serie C 1999-00 Trapani 2-1 Catania

3′ Semilia (T), 7′ Salerno (T), 50′ Arrigo (C)

Serie B 2014-15 Trapani 2-2 Catania

10′ Abate (T), 19′ Basso (T), 47′ Leto (C), 76′ Leto (C)

Serie C 2017-18 Trapani 2-0 Catania

29′ Silvestri, 42′ Reginaldo

Serie C 2018-19 Trapani 1-0 Catania

56′ Tulli

Playoff Serie C 2018-19 Trapani 1-1 Catania

26′ Taugourdeau (T), 69′ Curiale (C)

Serie D 2022-23, Trapani 1-0 Catania

8′ Catania

Serie C 2024-25 Trapani 0-3 Catania

40′ Anastasio, 48′ Lunetta, 87′ Frisenna

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***