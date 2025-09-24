TRAPANI 1-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

FOOTBALL CLUB TRAPANI vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Polisportivo Provinciale” – Erice (TP)
MARCATORI: 54′ Fischnaller, 68′ Lunetta
TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Salines (81′ Ciotti), Negro (45′ Pirrello), Stramaccioni; Kirwan, Celeghin (76′ Carriero), Di Noia, Benedetti (C); Canotto (76′ Ciuferri), Fischnaller; Grandolfo.
A disp. di Aronica: Sposito, Motoc, Palmieri, Marcolini, Podrini, Moie.
CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Corbari (73′ Quaini), Di Tacchio (C), Celli (64′ Donnarumma); Cicerelli (86′ Jimenez); Forte (73′ Stoppa), Lunetta.
A disp. di Napoli: Bethers, Bottaro, Allegretto, Raimo, Quiroz, Forti.
ARBITRO: Mattia Drigo (Portogruaro)
PRIMO ASSISTENTE: Simone Della Mea (Udine)
SECONDO ASSISTENTE: Giovanni Boato (Padova)
QUARTO UFFICIALE: Enrico Gemelli (Messina)
OPERATORE FVS: Mario Chichi (Palermo)
AMMONITI: Corbari, Casasola, Stramaccioni, Celeghin, Grandolfo, Quaini, Carriero
ESPULSI:
NOTE: 9′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 0 – 5
CROSS: 11 – 19
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 7
TIRI IN PORTA: 2 – 4
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 4
TIRI DA FUORI AREA: 1 – 4
TIRI FUORI: 1 – 4
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 2
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 4
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 3 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE:
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 3
RIMESSE DAL FONDO: 12 – 3
RIMESSE LATERALI: 12 – 18
FUORIGIOCO: 1 – 2
FALLI COMMESSI: 14 – 15
POSSESSO PALLA: 41% – 59%
