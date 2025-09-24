giovedì, 25 Settembre 2025
TRAPANI-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro il Trapani, allo stadio “Polisportivo Provinciale”, per la sesta giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C. Risultato finale ancora una volta senza vincitori nè vinti, dopo il pareggio maturato nel turno precedente per il Trapani sul campo del Team Altamura e, per il Catania, in casa contro il Sorrento.

E’ stato un incontro combattuto, giocato a viso aperto da entrambe le squadre con il Catania che fino alla fine ha provato ad incamerare l’intera posta in palio al cospetto di un avversario di valore. Il risultato cambia al minuto 54 grazie al colpo di testa di Fischnaller sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Benedetti, sorprendendo la difesa del Catania. Rossazzurri che però non ci stanno e, con il solito Lunetta, trovano la rete del definitivo pari al 68′: bravo l’attaccante nel movimento in area, eludendo la marcatura dell’avversario e freddando Galeotti. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Trapani 1-1 Catania, gli highlights

