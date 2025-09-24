giovedì, 25 Settembre 2025
TRAPANI-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Sesto impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo il deludente pareggio casalingo maturato contro il Sorrento, il Catania ha affrontato il Trapani allo stadio “Polisportivo Provinciale”. Risultato finale di 1-1. Gol messi a segno entrambi nella ripresa. Vantaggio granata che porta la firma di Fischnaller al minuto 54, pari rossazzurro siglato da Lunetta al 68′.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo trapanese. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

