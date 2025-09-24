Trapani e Catania non si fanno male: un punto a testa al “Provinciale”

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Pareggio al “Polisportivo Provinciale”. Un punto a testa per Trapani e Catania, che hanno dato vita ad un incontro combattuto e agonisticamente valido. I rossazzurri reagiscono dopo le ultime due gare poco esaltanti con una prova grintosa e intensa, avendo avuto però il demerito di non sfruttare adeguatamente più occasioni da gol che avrebbero potuto consentire alla squadra etnea di conquistare il bottino pieno. Da evidenziare soprattutto la mancanza di lucidità sotto porta di Forte, spesso messo dai compagni nelle condizioni di rendersi pericoloso nell’area di rigore trapanese ma impreciso. Il rammarico c’è in casa Catania perchè la squadra guidata da Napoli (Toscano squalificato, ndr) avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più a Trapani.

Il paradosso è che, proprio nel momento migliore del Catania, a sbloccare la gara siano stati i padroni di casa, al 54′ con Fischnaller abile a rubare il tempo a tutti deviando, di testa, il pallone su punizione ben calciata da Benedetti. Poco dopo il Trapani ha sfiorato il bis con Canotto, approfittando del momento di difficoltà dei rossazzurri che avevano inizialmente accusato il colpo. Al 61′ super parati di Galeotti sul tiro di esterno sinistro di Celli, nulla ha potuto invece il portiere al minuto 68 quando Lunetta è stato abile a liberarsi in area e battere l’estremo difensore. Catania proiettato in avanti nel finale, alla ricerca del sorpasso, gestendo palla con personalità ma dopo una decina di minuti di recupero (si è fatto ricorso in varie occasioni al FVS, ndr) l’arbitro ha sancito la conclusione del match.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***