TRAPANI – Galeotti e Fischnaller: “Tenuto molto bene il campo, prevale il rammarico per la mancata vittoria contro una squadra fortissima”

L’estremo difensore del Trapani Cesare Galeotti e l’attaccante Manuel Fischnaller, protagonisti contro il Catania, commentano il risultato di parità in sala stampa:

GALEOTTI – “Abbimo tenuto molto bene il campo. Giocavamo contro una squadra forte ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo. Guardiamo il lato positivo, con tre partite in sette giorni bisogna recuperare le energie e andare a Benevento con la mentalità giusta come fatto contro il Catania. Se si prende gol bisogna analizzare qualcosa che non è andato. Sono episodi che fanno parte del calcio e lo accettiamo. E’ mancato quel pizzico di furbizia a capire i momenti giusti per vincere, ma stiamo parlando di una partita combattuta, affrontatata con l’atteggiamento giusto. Io rimango soddisfatto della prestazione della squadra”.

FISCHNALLER – “Prevale il rammarico perchè secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, dopo il vantagio potevamo gestire un pò meglio ma per com’è andata la gara il rammarico c’è per non avere vinto. Ottima gara contro una squadra fortissima secondo me. E’ un punto comunque importante nell’ambito del nostro percorso. Abbiamo fatto vedere che anche contro le grandi possiamo dire la nostra e giocarcela. Sono contento dell’atteggiamento e della prestazione della squadra. Possiamo e dobbiamo ripartire da qui. Dove siamo venuti meno? Gli ultimi dieci minuti del primo tempo ci siamo abbassati troppo. Siamo andati un attimo in difficoltà lasciando il pallino del gioco al Catania a seguito di un calo fisico. In una partita ci sono tantissimi episodi che ogni tanto girano bene oppure male, abbiamo preso l’1-1 in un momento in cui eravamo in dieci e non eravamo messi benissimo in campo perà secondo me dobbiamo pensare positivo, perchè la prestazione è stata buona”.

