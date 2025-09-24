TRAPANI: i convocati in vista del Catania, out Giron e Nicoli

L’allenatore del Trapani Salvatore Aronica ha diffuso la lista dei convocati per il derby siciliano con il Catania. Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico granata, tra questi figura l’ex centrocampista rossazzurro Giuseppe Carriero. Assenti gli esterni Maxime Giron e Simone Nicoli. Ecco di seguito riportato l’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Ujkaj, Galeotti, Sposito

DIFENSORI – Ciotti, Kirwan, Pirrello, Salines, Stramaccioni, Negro, Motoc, Benedetti

CENTROCAMPISTI – Carriero, Palmieri, Celeghin, Marcolini, Di Noia, Podrini

ATTACCANTI – Ciuferri, Vazquez, Canotto, Fischnaller, Grandolfo, Moie

