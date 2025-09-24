mercoledì, 24 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoTRAPANI: i convocati in vista del Catania, out Giron e Nicoli
Calcio SicilianoDerbyLega ProProssimo Avversario

TRAPANI: i convocati in vista del Catania, out Giron e Nicoli

Redazione
By Redazione
0
252

L’allenatore del Trapani Salvatore Aronica ha diffuso la lista dei convocati per il derby siciliano con il Catania. Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico granata, tra questi figura l’ex centrocampista rossazzurro Giuseppe Carriero. Assenti gli esterni Maxime Giron e Simone Nicoli. Ecco di seguito riportato l’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Ujkaj, Galeotti, Sposito
DIFENSORI – Ciotti, Kirwan, Pirrello, Salines, Stramaccioni, Negro, Motoc, Benedetti
CENTROCAMPISTI – Carriero, Palmieri, Celeghin, Marcolini, Di Noia, Podrini
ATTACCANTI – Ciuferri, Vazquez, Canotto, Fischnaller, Grandolfo, Moie

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania, il significato del rinnovo di Toscano”
Articolo successivo
VERSO TRAPANI-CATANIA: valore mercato squadre a confronto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Trapani

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Angelo Massimino" contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

MERCATO: De Rose, il Barletta conferma la trattativa

CATANIA-SIRACUSA: stop ai tifosi aretusei al “Massimino”

VERSO TRAPANI-CATANIA: sei mesi fa l’ultimo confronto al “Provinciale”, i rossazzurri calarono il tris

QUI CATANIA: Casasola, ritorno al “Provinciale” otto anni dopo l’esperienza granata

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web