domenica, 14 Settembre 2025
TRASFERTE VIETATE: a fine mese previsto il ritorno dei tifosi del Catania lontano dal “Massimino”

foto Catania FC

Restrizioni per i tifosi residenti nella provincia di Catania sia a Cava de’ Tirreni che a Cosenza. Comincia all’insegna dei divieti il campionato del Catania. Un problema, quello delle trasferte vietate, purtroppo sempre attuale e che continua a colpire una delle principali tifoserie del campionato di Serie C. Motivi di sicurezza alla base delle decisioni degli organi di competenti, sta di fatto che il Catania risulta penalizzato dal non poter disporre del supporto dei suoi tifosi, pronti a seguire dappertutto la squadra di Mimmo Toscano.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i tifosi catanesi potrebbero tornare regolarmente in trasferta a fine mese. Mercoledì 24 settembre è probabile che venga disposto un ulteriore divieto in quel di Trapani, malgrado il gemellaggio tra le tifoserie, per via dell’ormai noto transito da Palermo per raggiungere il “Provinciale”, teatro in passato di scontri. Domenica 28 settembre dovrebbe essere la data giusta per rivedere i supporter catanesi presenti fuori casa, in occasione del confronto con l’Audace Cerignola, valido per la settima giornata di campionato.

