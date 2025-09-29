TUTTOCALCIOCATANIA: Audace Cerignola-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Audace Cerignola-Catania, abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Domenico Monterisi” è stato il portiere Andrea Dini, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com. La scelta dei tifosi ricade, come prevedibile, sull’estremo difensore ex Crotone che in più circostanze ha effettuato interventi prodigiosi mantenendo inviolata la propria porta.

Secondo gradino del podio per il jolly Gabriel Lunetta. A Cerignola ha lottato con generosità su ogni pallone, provando a dare la scossa ad una squadra che ha prodotto pochissimo in fase offensiva. Terzo giocatore del Catania più votato, capitan Francesco Di Tacchio. Non ha mai mollato, a Cerignola è sceso in campo per la terza volta consecutiva da titolare in questa stagione evidenziando carisma e personalità in mezzo al campo, nel contesto di un pomeriggio in cui la squadra, però, è stata per lunghi tratti in affanno.

