TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Monopoli, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” contro il Monopoli Salvatore Aloi, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul centrocampista calabrese sceso in campo dal 1′ anche in questa occasione. Aloi è stato determinante, trovando anche la via del gol a coronamento di una prestazione estremamente positiva, mix di qualità e quantità. Secondo gradino del podio per l’estremo difensore Andrea Dini, sicuro a protezione dei legni e autore soprattutto di un intervento miracoloso, opponendosi su un tiro a botta sicurezza degli avversari con la complicità del palo. Terzo giocatore del Catania più votato, il jolly Gabriel Lunetta: ha avuto circa 25 minuti a disposizione, entrando nella ripresa al posto di Forte, lui è sceso in campo con la giusta mentalità trovando un gran gol e dimostrando che anche chi parte dalla panchina può e deve rivelarsi determinante.

