TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 1 Settembre a domenica 7 Settembre:
D’ANDREA, prime parole da giocatore del Pineto: “Sono carichissimo, ho tante motivazioni”
LA SICILIA – Di Gennaro: “Abbiamo la massima aspirazione, restando umili e ragionando da squadra. Club non ci fa mancare nulla”
PASTORE: “Contenti del mercato. Per il momento Luperini e De Rose restano. Jimenez vorrebbe rinnovare, ma il suo entourage…”
MERCATO: Tumminello, salta il passaggio all’Union Brescia. Ufficiale al Benevento
MERCATO: rosa, lista, acquisti e cessioni alla chiusura della sessione estiva rossazzurra
MERCATO: continuità e funzionalità tattica, il bilancio della sessione estiva del Catania
CATANIA SOCIAL – Chiarella: “Con un pò di amarezza è tempo di dirsi nuovamente arrivederci…”
MERCATO: Buglio, ecco da cosa nasce il dietrofront della Juve Stabia
PASTORE a Telecolor: “Caturano il presente, Leonardi il futuro. Forte non è una scommessa. Jimenez, speriamo presto in una risposta positiva”
ALLEGRETTO: dal possibile trasferimento alla permanenza, proverà a giocarsi fino in fondo le sue carte
QUAINI: sfumata il salto in B con le Vespe, ora può raggiungere l’obiettivo con la maglia del Catania
LEONARDI: “Grazie famiglia Samp. Inizia un nuovo percorso con i colori rossazzurri”
SETTEMBRE ROSSAZZURRO: dal Monopoli a Cerignola, cinque “battaglie” per la squadra di Toscano
EX ROSSAZZURRI: De Paoli e Del Fabro trovano nuova sistemazione a fine mercato
MERCATO: Leonardi, tra base fissa e bonus ancora più alto l’investimento previsto
PELLIGRA: “Fantastico inizio di stagione. Il Catania sta alzando l’asticella”
EX ROSSAZZURRI: Pisseri rifiuta il Palermo, va al Frosinone
SERIE C: Aloi inserito nella Top 11 della seconda giornata
MERCATO: Luperini e De Rose, i possibili scenari
EX ROSSAZZURRI: a gennaio chiese di lasciare Catania per avvicinarsi a casa, ora Carpani è fuori lista
LA SICILIA – Da Siracusa: “Frisenna, qualità e quantità per il centrocampo aretuseo”
BREVE: “Bravi i ‘vecchi’ a far capire ai nuovi il significato di vestire la maglia del Catania”
EX ROSSAZZURRI: Llama sempre più legato alla Sicilia, ritorno all’Akragas
MERCATO: dopo tanto rumore, Vallocchia non si è mosso dalla Ternana
LEONARDI, l’agente: “Trattativa col Catania lunga, impegnativa ed emozionante”
COSENZA-CATANIA: trasferta “a rischio” per i tifosi etnei
CORRIERE DELLO SPORT – D’Ausilio: “Calore tifosi e ambizione club fondamentali nella scelta. Consapevoli delle nostre qualità”
GRELLA: “Catania, grande lavoro di squadra. E’ il momento di trasformare il potenziale in fatti”
DI TACCHIO: “Quasi pronto per il rientro in gruppo, non vedo l’ora. Vogliamo essere protagonisti, c’è un’aria diversa”
ASS. PARISI: “Catania, società sempre più organizzata. Ci sono gli ingredienti per fare bene”
IL SINDACO: “Catania, dobbiamo farcela”
MERCATO: De Rose-Cosenza, così vicino così lontano… nulla di fatto, rifiutando anche la D
ROLFINI: c’è curiosità per vedere all’opera l’ex Vicenza
A MENTE FREDDA – Mercato oculato e aspettative elevate da gestire
SERIE C – Macchia (Pres. Potenza): “Caturano? Chi non vuole restare va lasciato andare…”
SERIE C – Iervolino (Pres. Salernitana): “Faggiano, voto alto. Lotteremo con Benevento, Catania e Crotone”
UFFICIALE: il Catania ingaggia Chilafi, Quiroz e Lomangino, quest’ultimo girato in prestito
UFFICIALE: Peralta si lega contrattualmente al Livorno
POLIZIA DI STATO: denuncia e Daspo per due tifosi del Catania
PANNITTERI: “Catania squadra solida e completa in tutti i reparti”
STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, salto di qualità enorme a centrocampo. Passa dai reparti d’attacco lo sviluppo di questo campionato”
QUI CATANIA: dagli inizi della carriera ai giorni nostri, Caturano ritrova il diesse Pastore
GIOVANILI CATANIA: Bierstekers lascia la Sicilia, torna in Olanda
MERCATO: riflessioni in corso sul futuro di Luperini
MERCATO: non solo Jimenez, dialogo aperto con Dini per il prolungamento del contratto
SERIE C – Lopez: “Salernitana? Come nomi Catania e Benevento un gradino sopra”
MERCATO: Toscano dispone dei due capocannonieri dello scorso campionato
PASTORE: “Abbiamo un fuoco dentro da alimentare giorno dopo giorno. Su Inglese, Caturano, Vallocchia, Cicerelli e Casasola…”
FAGGIANO: “L’incidente, il trapianto, i momenti bui. Il Catania e Catania mi sono stati vicini. Riparto con ancora più entusiasmo”
CATANIA 4-0 MONOPOLI: tabellino e statistiche partita
CATANIA A VALANGA SUL MONOPOLI: rossazzurri letali
CATANIA-MONOPOLI: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino” con 12.080 abbonati
PAGELLE DI REPARTO: Aloi imprescindibile, Cicerelli si riscatta. Bene in difesa, successo convincente
COLOMBO: “Arrabbiato per il risultato finale, il Catania è una squadra di alto livello con una panchina importante”
TOSCANO: “Partita non facile, oggi guardare la classifica non serve. Bisogna andare sempre a mille all’ora”
PIERACCINI: “Stadio emozionante, tutti remiamo dalla stessa parte”
CASASOLA: “Abbiamo anche saputo soffrire, vedo grande compattezza”
CATANIA-MONOPOLI (Video): gli highlights della sfida
LA SICILIA: “Metropolitana Catania, tifosi rimasti a piedi…”
LA SICILIA: “Catania-Monopoli occasione per ricordare anche Francesco Aronica”
LA SICILIA: “Il Catania di oggi è una macchina quasi perfetta”
QUIROZ: prima convocazione ufficiale per il classe 2006
PIERACCINI a Globus tv: “Importantissimo non prendere gol, dimostra che siamo una squadra solida”
L’EDITORIALE | “Ed io avrò cura di te”: tra calcio e musica, Catania spinge
MONOPOLI: il popolo rossazzurro non dimentica, applausi per Freddi Greco
TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Monopoli, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi
STATISTICHE: gol e assist, Cicerelli non perde il vizio dopo il saluto alla Ternana
QUI CATANIA: da valutare anche le condizioni di Celli in vista di Cosenza
