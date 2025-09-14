domenica, 14 Settembre 2025
TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

foto Catania FC

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 8 Settembre a domenica 14 Settembre:

UFFICIALE: Dini prolunga fino al 2027. Il portiere: “Felice di legare il mio futuro a questa città”. Grella: “E’ uno dei tanti leader del gruppo”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: abbonamenti, terzo migliore dato stagionale della gestione Pelligra
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: corsa e intensità, la ricetta di Andrea Nocera per una stagione di successo
==>> Leggi la notizia

DINI: “Abbiamo già dato un’impronta, sul rinnovo c’era una parola da mesi. Io bravo portiere? Lo vedremo a fine stagione…”
==>> Leggi la notizia

CATURANO: “Rispetto di tutti, paura di nessuno. La compattezza è tutto. Lottiamo insieme per un unico obiettivo”
==>> Leggi la notizia

LUNETTA: “Il mio ruolo preferito è… il campo. Un piacere e un onore giocare a Catania. La mia esultanza…”
==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI: 9 settembre 1992, si spegne un grande ex allenatore del Catania
==>> Leggi la notizia

GRELLA: “C’è un senso di responsabilità in più nei confronti dei nostri tifosi”
==>> Leggi la notizia

MERCATO: rinnovo Jimenez, se ne riparlerà più avanti
==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, esordio stagionale positivo per la stampa ternana
==>> Leggi la notizia

SERIE C: da Toscano ad Aloi, poker di rossazzurri nella Top 11 della terza giornata
==>> Leggi la notizia

PASTORE: “Mi piace stare zitto e lavorare. Il Catania si comporta da società seria con Jimenez. Leonardi deve crescere”
==>> Leggi la notizia

ZARBANO: “Metodo di lavoro diverso. Metto un pò d’acqua sul fuoco della passione. Risparmiati almeno due milioni. Su Torre del Grifo, logo e Nesima…”
==>> Leggi la notizia

SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “Rispetto a squadre come il Catania paghiamo l’amalgama da trovare, ma ho fiducia”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: Lunetta, ecco perchè Toscano non ha voluto rinunciare al jolly rossazzurro
==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA | Toscano un martello continuo, Zarbano fa da pompiere. Avanti con la giusta mentalità
==>> Leggi la notizia

ABBONAMENTI: dati aggiornati dalla A alla C. Catania, numeri poco distanti da piazze come Firenze e Udine
==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, gli altri contratti in scadenza
==>> Leggi la notizia

MERCATO: porte chiuse per Vallocchia a gennaio, parole di Pastore inequivocabili
==>> Leggi la notizia

STAMPA SALERNITANA: “I granata possono tenere testa al Catania, comunque super favorito”
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Catania, Toscano ha voglia di riscatto”
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Pecorino: “Col Palermo un derby per me. Ho avuto la fortuna di giocare nel Catania, ora sogno la A”
==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: programmazione gare Ottobre e Novembre, etnei quasi sempre in campo alle 14.30
==>> Leggi la notizia

VELOTTO: “Lunetta, grande dedizione al sacrificio. Dini portiere che tiene sempre alta la concentrazione”
==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Zarbano, ruolo apicale. Caturano, giusto aspettare il recupero totale”
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, può essere davvero l’anno buono. Piazza da A per passione e media spettatori”
==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Quando ritirarmi lo deciderò io. Ero arrabbiato con il calcio, ma ho lottato”
==>> Leggi la notizia

VALENTINO (procuratore sportivo): “Catania, poste belle basi. Deve essere continuo”
==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna, nuovo stop per problemi fisici
==>> Leggi la notizia

CANNAVO’ (Cosenza): “Sono palermitano ma non sento la rivalità col Catania, amo la Sicilia”
==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI: 14 settembre 1929, nasce la Società Sportiva Catania
==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Il Giornale: “Cinesinho, dal Catania alla Juventus stella indiscussa”
==>> Leggi la notizia

TRASFERTE VIETATE: a fine mese previsto il ritorno dei tifosi del Catania lontano dal “Massimino”
==>> Leggi la notizia

Articolo precedente
QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Cosenza
Articolo successivo
COSENZA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Jimenez a centrocampo, D’Ausilio sulla trequarti
ARTICOLI COLLEGATI

