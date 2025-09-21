TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 15 Settembre a domenica 21 Settembre:
MERCATO: Popovic, il Catania comunica la cessione a titolo definitivo
==>> Leggi la notizia
SERIE C: accusa per rissa e lesioni a Potenza, chiuse indagini anche su Caturano
==>> Leggi la notizia
INFERMERIA: Martic, almeno due mesi di stop
==>> Leggi la notizia
CALCIO FEMMINILE – Presentato il Racing Catania Women’s. Pagniello: “Molto presto Catania nelle leghe importanti in Italia e, speriamo, in Europa”
==>> Leggi la notizia
CURVA NORD CATANIA: “Auguri ai fratelli della Curva A Napoli, 20 anni di passione e mentalità”
==>> Leggi la notizia
LUPERINI: nessuno sbocco sul mercato estero, il giocatore rimane fuori lista
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Pagni: “Catania e Salernitana con la spada di Damocle di vincere e ammazzare il campionato…”
==>> Leggi la notizia
SERIE C – Tesser: “Catania? Sarà una volata allo sprint. Per vincere serve una continuità altissima”
==>> Leggi la notizia
REPORT MEDICO: la situazione attuale. A riposo anche D’Ausilio. Aloi, lesione muscolare di basso grado
==>> Leggi la notizia
OSSERVATORIO: “No ai tifosi catanesi a Trapani, sì con qualche restrizione a Cerignola”
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “La C è tremenda. Catania, quella salvezza nel 2007 da Champions. Non avrei mai vestito la maglia del Palermo”
==>> Leggi la notizia
MERCATO: De Rose, ritorno di fiamma del Barletta
==>> Leggi la notizia
STAMPA STABIESE: “Juve Stabia e Catania, tradizione di calciomercato si rinnova con Forte”
==>> Leggi la notizia
CATANIA-SORRENTO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”
==>> Leggi la notizia
CATANIA 0-0 SORRENTO: tabellino e statistiche partita
==>> Leggi la notizia
RETI BIANCHE: Catania lento e prevedibile, il riscatto non arriva
==>> Leggi la notizia
PAGELLE DI REPARTO: Dini para ma davanti non si segna, un pareggio che lascia l’amaro in bocca e altri punti persi
==>> Leggi la notizia
TOSCANO a Telecolor: “C’è stata la risposta sul piano caratteriale. Siamo mancati negli ultimi 16 metri. Infortuni fanno parte del gioco. Valutiamo un eventuale cambio di modulo”
==>> Leggi la notizia
CELLI a Telecolor: “Trovate difficoltà, il Sorrento ha lavorato sui nostri punti deboli. Infortuni? Non piangiamoci addosso, avanti a testa alta”
==>> Leggi la notizia
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Potevamo essere più determinati in zona gol. Sono molto esigente, abbiamo la possibilità di fare di più”
==>> Leggi la notizia
DALLA SALA STAMPA – Celli: “Dobbiamo lavorare sui nostri difetti. Cicerelli? Va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio”
==>> Leggi la notizia
CATANIA-SORRENTO (Video): gli highlights della sfida
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA: “Catania nullo contro il Sorrento. Il pubblico contesta squadra e tecnico”
==>> Leggi la notizia
LA SICILIA: “Parte della tifoseria ha scaricato Toscano. Tutti sotto la lente d’ingrandimento”
==>> Leggi la notizia
L’EDITORIALE | Lo spettro dei vecchi problemi
==>> Leggi la notizia
PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Palla a Cicerelli e viremu chi succeri. C’è un pizzico di sconforto”
==>> Leggi la notizia
SITUAZIONE DISCIPLINARE: mercoledì guiderà la squadra il vice Napoli. Secondo giallo per Cicerelli, tra gli altri
==>> Leggi la notizia
INFERMERIA: Toscano confida di recuperare qualcuno in ottica Trapani
==>> Leggi la notizia
CATANIA SOCIAL: Pieraccini e Di Gennaro mandano messaggi di positività e perseveranza
==>> Leggi la notizia
A MENTE FREDDA | Catania, che succede? Squadra diventata prevedibile, servono nuove soluzioni
==>> Leggi la notizia
SERIE C: quinta giornata, risultati e classifica. Catania agganciato anche dal Casarano ed a -5 dalla Salernitana capolista. Vince il Benevento
==>> Leggi la notizia
EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, col Sorrento il compitino. Forza spogliatoio e compattezza società fondamentali. Infortuni, il mio pensiero”
==>> Leggi la notizia
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Se il Catania è questo non può puntare alla promozione. Una squadra deve dimostrare la consapevolezza di quello che vale”
==>> Leggi la notizia
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***