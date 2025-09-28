TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 22 Settembre a domenica 28 Settembre:
EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, non bisogna fasciarsi la testa. Etnei si giocheranno il campionato fino alla fine. Trapani da tenere d’occhio”
Nodo preparazione? Quando andare “a duemila” può diventare un rischio
ACLI CATANIA: “Lo stadio Massimino deve essere inclusivo, non discriminante”
PELLIGRA: “Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo di Toscano fino al 2027”
TOSCANO: “Rinnovo fa enormemente piacere, la cosa più importante è raggiungere insieme gli obiettivi”
ESCLUSIVA – Lainò: “Catania, a pieno organico potenzialità notevoli. Bisogna cambiare atteggiamento”
CATANIA-SIRACUSA: stop ai tifosi aretusei al “Massimino”
TRAPANI 1-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita
TRAPANI-CATANIA (Video): gli highlights della sfida
QUI CATANIA: Quartarone è il nuovo addetto agli arbitri
EX ROSSAZZURRI: il Giudice Sportivo prende provvedimenti contro Faggiano, Inglese e Raffaele
TUTTOCALCIOCATANIA: Trapani-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi
DI CHIARA (Rai Sport): “Trapani e Catania, pareggio giusto che dà consapevolezza della loro forza”
DI TACCHIO: “Non ricadremo nell’errore di Cosenza. Rinnovo Toscano segnale forte. Ci sentiamo pronti per le zone d’alta classifica”
SERIE A – De Laurentiis (Pres. Napoli): “Spero che il Catania risalga la china”
Questione fisica al centro: lo staff lavora senza sosta, centrocampo e attacco tornano a sorridere?
A MENTE FREDDA | Vincere a Trapani era alla portata ma il Catania resta in scia. Ritrovata la prestazione è caccia ai tre punti
BREVE: “Forte, polveri bagnate. Da Cicerelli mi aspetto di più. Jimenez, è la testa che fa la differenza”
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Forte deve ritrovare lucidità e brillantezza. Solidità in mediana con Corbari e Di Tacchio”
EX ROSSAZZURRI – Criniti: “Catania, i tifosi non aspettano. Toscano allenatore che pretende”
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Rinnovo Toscano, decisione in parte impopolare ma che fa scuola”
GIOVANILI CATANIA: Primavera, reti bianche contro il Latina
CALCIO SICILIANO: Racing City Group interessato a rilanciare il Messina
STAMPA PUGLIESE: “Barletta, il post Manfredonia potrebbe coincidere con il ritorno di De Rose”
CALENDARIO: chiusura mese al “Monterisi”, poi sarà un ottobre tosto per il Catania
VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: società spesso a confronto in chiave mercato
