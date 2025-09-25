TUTTOCALCIOCATANIA: Trapani-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Trapani-Catania, abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Polisportivo Provinciale” è stato l’attaccante Gabriel Lunetta, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul jolly italo-francese sceso in campo dal 1′ per la prima volta in questo campionato. Lunetta è stato determinante non solo per la realizzazione del gol decisivo ai fini del pareggio del Catania, ma anche per avere spesso creato presupposti di pericolo nell’area di rigore granata. Secondo gradino del podio per l’esperto centrocampista Francesco Di Tacchio. Il capitano ha risposto con una prova di sostanza e qualità, fornendo risposto abbastanza positive nell’arco dell’intera durata dell’incontro. Terzo giocatore del Catania più votato, il centrocampista Andrea Corbari, che ha probabilmente offerto la migliore prestazione finora da quando veste la maglia rossazzurra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***