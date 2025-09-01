lunedì, 1 Settembre 2025
UFFICIALE: Chiarella si trasferisce alla Recanatese

foto Catania FC

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha provato a piazzarlo in Serie C, non riuscendo nell’intento. A quel punto sono state prese in considerazione proposte dalla D per Marco Chiarella, in particolare quelle di Teramo e Recanatese. Alla fine la società rossazzurra ha detto sì al trasferimento del ragazzo alla Recanatese, ma resta di proprietà del Catania. Nuova esperienza in prestito per il calciatore abruzzese dopo avere vissuto la precedente annata al Rimini e all’ACR Messina.

