venerdì, 5 Settembre 2025
UFFICIALE: il Catania ingaggia Chilafi, Quiroz e Lomangino, quest’ultimo girato in prestito

foto Catania FC

Il Catania rende noto che nelle ultime ore della sessione di calciomercato conclusa lunedì ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Ardijan Chilafi, nato a Skopje (Macedonia del Nord) il 3 giugno 2004. Centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha disputato 4 gare con l’under 21 del suo Paese;
Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon, nato a Bad Reichenall (Germania) il 24 maggio 2006 e di nazionalità italiana. Esterno offensivo, ha collezionato 36 presenze e 6 gol con l’Hohenems nella Regionalliga austriaca;
Dante Lomangino, nato a Oaktree (Canada) il 18 febbraio 2005. York United in patria, Carrarese e Perugia Primavera, Fermana e Portogruaro in D le principali tappe dell’avvio di carriera del centrocampista offensivo canadese.

Chilafi e Quiroz si allenano con la prima squadra, Lomangino è stato ceduto a titolo temporaneo al Cannara.

