martedì, 9 Settembre 2025
HomeCatania NewsUFFICIALE: Cosenza-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea
Catania NewsComunicati StampaFocusLega ProPrimo Piano

UFFICIALE: Cosenza-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea

Redazione
By Redazione
0
86
Cosenza vs Catania

In vista della gara Cosenza-Catania, in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00 allo stadio “San Vito-Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Cosenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, integrato dalla chiusura del Settore Ospiti. La decisione degli organi competenti era già nell’aria da giorni. Poco tempo fa vi avevamo anticipato i motivi del provvedimento che, a questo punto, da più che probabile diventa ufficiale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 400 euro inflitta al Catania
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 9 settembre 1992, si spegne un grande ex allenatore del Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: mercoledì 10 settembre conferenza stampa al “Massimino”

Redazione - 0
Mercoledì 10 settembre alle ore 12.00, nella sala stampa dello stadio "Angelo Massimino", il direttore generale Alessandro Zarbano e il direttore sportivo Ivano Pastore...

GRELLA: “C’è un senso di responsabilità in più nei confronti dei nostri tifosi”

CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Labor omnia vincit”

ACCADDE OGGI: 9 settembre 1992, si spegne un grande ex allenatore del Catania

GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 400 euro inflitta al Catania

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web