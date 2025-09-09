UFFICIALE: Cosenza-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea

In vista della gara Cosenza-Catania, in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00 allo stadio “San Vito-Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Cosenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, integrato dalla chiusura del Settore Ospiti. La decisione degli organi competenti era già nell’aria da giorni. Poco tempo fa vi avevamo anticipato i motivi del provvedimento che, a questo punto, da più che probabile diventa ufficiale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***