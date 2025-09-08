lunedì, 8 Settembre 2025
UFFICIALE: Dini prolunga fino al 2027. Il portiere: “Felice di legare il mio futuro a questa città”. Grella: “E’ uno dei tanti leader del gruppo”

foto Catania FC

Poco tempo fa avevamo riportato che fossero a buon punto le trattative per la prosecuzione del rapporto col Catania per l’estremo difensore Andrea Dini. Nelle ultime ore la società rossazzurra ha comunicato di avere ufficialmente perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 con il portiere.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: “Abbiamo formalizzato l’intesa nei giorni scorsi, scegliendo di ufficializzarla dopo la gara con il Monopoli per rispettare la centralità del match. Andrea vive un momento di grande maturità professionale ed è uno dei tanti leader del gruppo plasmato da mister Toscano. La società è molto attenta alla valorizzazione dei meriti dei singoli e interviene prontamente, il futuro si crea nel presente”.

Dini aggiunge: “Questi primi otto mesi di lavoro a Catania sono stati molto significativi, mi hanno permesso di capire che la società e il mister stanno costruendo una realtà molto importante e noi possiamo crescere ogni giorno, come squadra. Per un calciatore è fondamentale percepire queste sensazioni, soprattutto in una piazza così prestigiosa e quindi naturalmente esigente. Sono davvero felice di legare il mio futuro a questi colori e a questa città. Forza Catania!”.

