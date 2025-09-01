lunedì, 1 Settembre 2025
UFFICIALE: Leonardi diventa un giocatore di proprietà del Catania, va in prestito alla Ternana

foto Catania FC

Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Leonardi, nato a Catania il 18 luglio 2005. L’attaccante ha sottoscritto un contratto quinquennale, legandosi al club rossazzurro fino al 30 giugno 2030, ed è stato successivamente ceduto a titolo temporaneo alla Ternana Calcio. “Nel settore giovanile blucerchiato fin dal 2020, Leonardi si è messo in luce firmando 23 gol nel campionato Primavera 1; nel 2024 ha esordito in Serie B andando a segno, già in occasione della seconda presenza, contro il Catanzaro. Nella seconda parte della scorsa stagione, ha vissuto la prima esperienza in Serie C indossando la maglia del Rimini”, si legge nella nota diffusa dalla società etnea.

