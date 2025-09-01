lunedì, 1 Settembre 2025
HomeCalciomercatoUFFICIALE: Peralta risolve il contratto col Catania
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaPrimo Piano

UFFICIALE: Peralta risolve il contratto col Catania

Redazione
By Redazione
0
205
foto Catania FC

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Peralta. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 14 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Questa la nota diffusa dal club etneo che conferma la conclusione definitiva del rapporto di Peralta con la società rossazzurra. Il giocatore è adesso privo di vincoli, quindi libero di accasarsi altrove.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE: Silvestri passa alla Triestina
Articolo successivo
PASTORE: “Contenti del mercato. Per il momento Luperini e De Rose restano. Jimenez vorrebbe rinnovare, ma il suo entourage…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web