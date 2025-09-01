UFFICIALE: Peralta risolve il contratto col Catania

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Peralta. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 14 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Questa la nota diffusa dal club etneo che conferma la conclusione definitiva del rapporto di Peralta con la società rossazzurra. Il giocatore è adesso privo di vincoli, quindi libero di accasarsi altrove.
